Unnerstall espulso, Twente in 10 uomini! Svolta la partita della Lazio

Unnerstall espulso: il portiere del Twente falcia Dia con un fallo da ultimo uomo: cartellino rosso per lui e olandesi in 10 uomini

Primo momento decisivo di Twente Lazio: gli olandesi rimangono in 10 uomini dopo l’espulsione del portiere Unnertall al 12′ del primo tempo. Al primo filtrante ben riuscito dei biancocelesti Dia scappa alle spalle della difesa (tenuto in gioco da Salah-Eddine), il portiere olandese esce fuori area completamente fuori tempo, si fa saltare da Dia e lo abbatte in scivolata.

Dopo un breve check per controllare la posizione dell’attaccante senegalese, confermato il rosso per il fallo da ultimo uomo. Al suo posto entra il vice Tyton al posto di van Bergen.