Ultime Notizie Serie A: Dazn cambia, le condizioni di Dzeko

Ore 9.40 – Le parole di Platek – Il patron dello Spezia si è raccontato ai microfoni del Secolo XIX. Le sue parole.

Ore 9.30 -D’Aversa resta alla Samp – Massimo Ferrero e Daniele Faggiano hanno confermato che Roberto D’Aversa rimarrà alla guida della Sampdoria. Le sue parole.

Ore 9.20 – Cagliari, al via l’epurazione – Dopo il duro confronto tra Giulini e i giocatori, al Cagliari inizierà l’epurazione. Ecco chi rischia di rimanere tagliato.

Ore 9.10 – Infortunio Dzeko – L’Inter rimane in apprensione per le condizioni dell’attaccante, che rimarrà in Bosnia. Le ultime.

Ore 9.00 – Parla Faivre – Il prossimo giocatore del Milan ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei rossoneri. Le sue parole.

Ore 8.40 – Dazn cambia – La piattaforma ha deciso di stoppare la possibilità di avere un doppio abbonamento per utenza. I dettagli.

Ore 8.30 – Lippi incensa il Milan – Lunga intervista a La Gazzetta dello Sport da parte dell'ex ct: queste le sue parole sul Milan di Pioli.

Ore 8.20 – Capello parla della lotta scudetto – Sulle pagine de Il Corriere della Sera l’ex allenatore ha parlato della lotta scudetto tra Milan e Inter. Le sue parole.