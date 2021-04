Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13.40 – Conte parla in conferenza – L’Inter prepara l’assalto finale allo scudetto, Antonio Conte parla della sfida con il Napoli in conferenza: «Pensavo che il Napoli avrebbe lottato per lo scudetto fino alla fine. Gattuso è un grande allenatore, sia io che lui sappiamo che siamo sempre i più bersagliati. Ho capito che il problema all’Inter sono io a prescindere. L’importante è che non tocchino l’Inter». LA CONFERENZA

Ore 13.10 – Conferenza Gasperini – Alla vigilia del big match con la Juve, parla il tecnico dell’Atalanta Gianpiero Gasperini: «Non sarà una partita decisiva, quella è la finale di Coppa Italia. L’assenza di Ronaldo è un problema loro: può esserci qualche accorgimento diverso però noi pensiamo ad affrontare la Juve». LE PAROLE DI GASPERINI

Ore 12.50 – Ronaldo salta l’Atalanta- Andrea Pirlo ha annunciato in conferenza stampa che Cristiano Ronaldo non sarà convocato per la gara di domani con l’Atalanta. Il portoghese soffre di un problema al flessore che in caso di sforzo potrebbe aggravarsi ulteriormente. LE PAROLE DI PIRLO

Ore 12.33 – Locatelli ce la fa – A sopresa Manuel Locatelli rientra tra i convocati di mister De Zerbi per la sfida delle 18 con la Sampdoria. LA LISTA DEI CONVOCATI

Ore 11.34 – Buffon all’Atalanta? – Gianluigi Buffon potrebbe lasciare la Juventus in estate. Secondo quanto riferito dal Corriere di Bergamo, ci sarebbe già stato un primo contatto tra il suo agente, Silvano Martina, e l’Atalanta. La Dea potrebbe rivoluzionare il parco portieri, affiancando al giovane Carnesecchi un numero uno esperto come Buffon. Questa soluzione stuzzicherebbe parecchio il numero 77 della Juventus, in cerca di maggiore spazio per la stagione futur