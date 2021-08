Ultime Notizie Serie A: Luis Alberto sbotta, Lippi presenta la Serie A

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 13.15 – Acciacco per Osimhen – Piccolo problema alla caviglia per l’attaccante nigeriano ma l’esordio in Serie A non dovrebbe essere in dubbio Le ultime notizie

Ore 12.20 – Luis Alberto smentisce le malelingue – Il centrocampista spagnolo con un post social cancella la presunte lite con Sarri. Il post

Ore 11.55 – Ferrero ancora contestato – Nuova contestazione da parte dei tifosi della Samp contro il loro presidente

Ore 11.15 – Chiesa da Pallone d’Oro? – Secondo l’ex bianconero Alessio Tacchinardi, nulla è precluso nel destino dell’azzurro. L’intervista

Ore 10.45 – Pagliuca difende l’Inter – L’ex portierone sostiene la decisione nerazzurra di lasciar partire Lukaku. Le sue parole

Ore 10.00 – Parla l’ex tecnico della Bosnia – Prosinecki ha parlato del trasferimento di Edin Dzeko all’Inter. Le sue dichiarazioni.

Ore 9.45 – Capello analizza il colpo Messi – L’ex tecnico di Milan, Juve e Real Madrid ha parlato del colpo stellare messo a segno dal Paris Saint-Germain. Le sue parole.

Ore 9.30 – Sacchi incensa il Milan – L’ex tecnico rossonero crede che il Diavolo possa giocarsi lo scudetto insieme a Inter e Juve. Le sue parole.

Ore 9.15 – Lotito tranquillizza i tifosi – Il presidente biancoceleste assicura che tutti i giocatori acquistati saranno regolarmente tesserati. Le sue parole.

Ore 9.00 – I tifosi tornano negli stadi – Gli impianti di Serie A sono pronti a riabbracciare i propri tifosi: ecco come saranno messi in vendita i biglietti dai 20 club italiani. I dettagli.

Ore 8.45 – L’Inter piomba su Insigne – Viste le difficoltà di rinnovare il contratto con il Napoli, l’Inter starebbe pensando al capitano azzurro Ecco l’offerta di Marotta.

Ore 8.20 – Lippi presenta la nuova Serie A – Il ct campione del Mondo 2006 ha parlato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, presentando il campionato. Le sue parole.