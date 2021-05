Ultime Notizie Serie A: Conte e Paratici vicini all’addio, valzer di allenatori

Ore 13.55 – Spalletti Napoli: De Laurentiis accelera? Le ultime – Il Napoli è alla ricerca del sostituto di Gennaro Gattuso. Sono diversi i nomi che aleggiano sulla panchina del Napoli e al momento, secondo Sky Sport, il favorito sarebbe Luciano Spalletti.

Ore 13.45 – Juventus, in programma incontro con Paratici: addio in vista? – Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, è in programma quest’oggi un incontro tra Fabio Paratici e la Juve per discutere del futuro del direttore dell’area tecnica bianconera.

Ore 12.30 – UFFICIALE Da Costa lascia il Bologna dopo sette anni: il comunicato – Angelo Da Costa e il Bologna si separano. La nota ufficiale.

Ore 11.30 – Inter Conte, l’addio può arrivare entro sabato: le ultime – Arrivano ulteriori dettagli della separazione – ormai imminente – tra Antonio Conte e l’Inter. Secondo l’ANSA il divorzio potrebbe avvenire entro sabato senza la necessità di ulteriori vertici con i piani alti nerazzurri.

Ore 10.05 – Inter, Conte rompe con Zhang: l’addio può arrivare a breve – Antonio Conte avrebbe rotto con Steven Zhang: niente rinnovo e addio che potrebbe arrivare a brevissimo. La notizia

Ore 9.45 – Juventus, Agnelli accelera per Allegri: si può chiudere in 48 ore – La Juventus e Andrea Agnelli avrebbero accelerato per Massimiliano Allegri: si può chiudere nelle prossime 48 ore. La notizia

Ore 9.15 – Calcio italiano in lutto, addio a Tarcisio Burgnich: pilastro dell’Inter e della Nazionale – Nella notte, si è spento in Versilia Tarcisio Burgnich: la “Roccia” è stato il pilastro dell’Inter di Herrera e della Nazionale italiana. La notizia

Ore 8.40 – Napoli, tornano a salire le quotazioni di Spalletti: Galtier resta sullo sfondo – Il Napoli sarebbe tornato di prepotenza su Luciano Spalletti, mentre Galtier resta sempre sullo sfondo. La notizia

Ore 8.20 – Caro Donnarumma, ne valeva la pena perdere la faccia? – La scelta del Milan di chiudere l’acquisto di Maignan è uno schiaffo a Donnarumma, uscito con le ossa rotte dall’estenuante vicenda. L’editoriale