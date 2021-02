Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 14.00 – Conferenza stampa Prandelli: «Abbiamo spirito e idee di gioco, ci mancano i risultati» – L’allenatore della Fiorentina ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro lo Spezia. Le parole

Ore 13.07 – Inter, situazione economica difficile: unica ad aver rateizzato gli stipendi – Come riportato da Tuttosport, i nerazzurri sono stati gli unici in Serie A ad approfittare della rateizzazione degli stipendi di novembre e dicembre concessa dalla FIGC. La notizia

Ore 12.35 – Torino, due calciatori della prima squadra positivi al Covid-19 – Il Covid-19 colpisce ancora in Serie A. Il Torino infatti, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che due calciatori della prima squadra sono risultati positivi al Coronavirus. Il comunicato

Ore 12.10 – Serie A, le designazioni arbitrali per la 23ª giornata di campionato – L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 23ª giornata di Serie A, la quarta del girone di ritorno. Le designazioni

Ore 11.23 – Juventus, esami per Bentancur – Non solo Chiellini. Anche Rodrigo Bentancur oggi si è recato al J-Medical per sostenere degli esami dopo Porto-Juventus.

Ore 11.10 – Juventus, esami finiti per Chiellini – Il capitano bianconero ha lasciato il J-Medical dopo essersi sottoposto agli esami necessari per stabilire l’entità del suo infortunio al polpaccio

Ore 10.45 – Genoa, parla Zappacosta – Il difensore del Genoa Davide Zappacosta ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX in cui ha parlato di come sia cambiata la squadra dopo l’arrivo di Davide Ballardini: «Per prima cosa ci ha ridato la serenità che forse ci stava venendo a mancare. Nel calcio quando ti va male non è facile, devi cercare di rimanere lucido e sereno, ma con intelligenza». L’INTERVISTA COMPLETA

Ore 10.22 – Juventus, esami per Chiellini – Il giorno dopo Porto-Juve, Giorgio Chiellini si presenta al J-Medical per svolgere le visite mediche. Il difensore si è fermato alla mezz’ora a causa di un fastidio al polpaccio. Intorno alle 10.15 il capitano è arrivato nel centro medico bianconero, dove verrà sottoposto a controlli specifici per capire l’entità del problema.

Ore 9.34 – Serie A spaccata sui fondi – Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore, la trattativa fra i venti club di Serie A e il consorzio CVC-Advent-FSI per la cessione del 10% della media company che gestirà di diritti tv e commerciali del campionato italiano non è ancora tramontata. LA RICOSTRUZIONE

Ore 9.04 – Inter, la trattativa con BC Partners – Secondo quanto riferito da Corriere della Sera, la trattativa tra Suning e Bc Partners per la cessione della società nerazzurra sta proseguendo. Le due parti, nello specifico, stanno cercando un accordo sulla valutazione, il fondo parla di 750 milioni, la proprietà di 1 miliardo.

Ore 8.33 – Lazio, caso tamponi – Secondo il Corriere dello Sport la Procura di Avellino ha richiesto l’esame del Dna per Immobile, Strakosa e Leiva. I dettagli