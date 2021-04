Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 14.00 – Cagliari, parla Semplici – Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Inter. Le sue dichiarazioni

Ore 13.45 – Atalanta, Gasperini presenta la sfida con la Fiorentina – Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara conro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni.

Ore 13.30 – Lazio, la conferenza stampa di Farris – Simone Inzaghi non ci sarà in panchina contro il Verona: il tecnico è positivo al Covid. Al suo posto ci sarà Massimiliano Farris a guidare la Lazio: le sue parole in conferenza stampa.

Ore 12.30 – Roma, buone notizie: Mkhitaryan torna a lavorare col gruppo – Paulo Fonseca riceve buone notizie dall’ultimo allenamento a Trigoria: oggi Mkhitaryan ha preso parte alla seduta di allenamento con il gruppo e aumentano le sue speranze di vederlo presto in campo.

Ore 11.23 – Bologna, conferenza Mihajlovic – Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma: «Tomiyasu sarà assente, ho portato sfiga a Spinazzola». LE SUE PAROLE