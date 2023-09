UFFICIALE – Xavi prolunga con il Barcellona fino al 2025: il comunicato

Xavi, il tecnico blaugrana ha prolungato il suo contratto con il Barcellona fino al 2025: il comunicato del Barcellona

Xavi prosegue la sua avventura con il Barcellona fino al 2025. Ad annunciare il rinnovo è il club spagnolo con un comunicato

COMUNICATO – L’FC Barcelona e l’allenatore Xavi Hernández hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del suo contratto fino al 20 giugno 2025, con opzione per un ulteriore anno. La firma è avvenuta questo venerdì negli uffici dello Spotify Camp Nou, alla presenza del presidente Joan Laporta; del vicepresidente Rafa Yuste, del vicepresidente economico, Eduard Romeu, e del direttore dell’Area Calcio, Anderson Luis de Souza Deco. Xavi Hernández è diventato allenatore dell’FC Barcelona nel novembre 2021.

Dopo aver lasciato l’Al Saad in Qatar, il catalano è tornato al club dove ha trascorso 24 gloriosi anni da giocatore. Xavi ha portato con sé il desiderio di ritrovare un’identità di gioco. La sfida per il nuovo allenatore è stata quella di mettere insieme una squadra con esperienza e gioventù, obiettivo che è stato via via raggiunto. Il percorso non è sempre stato agevole, perché l’allenatore ha dovuto adattare il sistema della squadra ai giocatori a disposizione e agli ostacoli che si sono incontrati negli ultimi 18 mesi.

Inizialmente era evidente un chiaro 4-3-3, ma poi sono arrivate le innovazioni con un 4-4-2 e Gavi come ‘falsa ala’. Da quando è diventato allenatore del Barça, Xavi ha fatto debuttare 12 giocatori provenienti da La Masia. Aleix Garrido, Ángel Alarcón, Chadi Riad, Marc Casadó, Iñaki Peña, Mika Mármol, Estanis Pedrola, Álvaro Sanz, Ferrant Jutglà, Ilias Akhomach, Lamine Yamal e Fermín López giocano tutti con la prima squadra da novembre 2021. Nelle 96 partite da allenatore, Xavi ha vinto 60 partite, pareggiato 17 e perso 19, oltre ad aver conquistato la Supercoppa spagnola (3-1 sul Real Madrid in finale) e il titolo della Liga 2022/23