UFFICIALE – Thiago Motta è il nuovo allenatore del Genoa

Thiago Motta è ufficialmente il nuovo allenatore del Genoa. Lo stesso club rossoblù ha comunicato il cambio in panchina sui propri canali ufficiali: «Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Thiago Motta, ex giocatore rossoblù nella stagione 2008/09 e reduce dai trascorsi nel Paris Saint Germain. Motta ha diretto la ripresa odierna degli allenamenti al Centro Sportivo Signorini».