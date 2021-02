Champions League, Lipsia e Liverpool giocheranno a Budapest

La gara tra Lipsia e Liverpool si giocherà a Budapest per il divieto imposto dalle autorità tedesche a far entrare la squadra di Klopp

Lipsia-Liverpool, andata degli ottavi di Champions League, si giocherà a Budapest. Causa restrizione Covid, la squadra di Klopp non sarebbe potuta entrare in Germania. Ecco il comunicato della Uefa.

«La UEFA conferma che l’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra RB Leipzig e Liverpool FC si svolgerà ora alla Puskás Aréna di Budapest. La data della partita (16 febbraio 2021) e l’orario di inizio (21: 00CET) rimarranno gli stessi. La UEFA desidera ringraziare RB Leipzig e Liverpool FC per la loro stretta collaborazione e assistenza nel trovare una soluzione al problema in questione, così come la Federcalcio ungherese per il loro sostegno e per aver accettato di ospitare la partita in questione».