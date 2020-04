Uefa, sanzioni pesanti a chi non completa la stagione

L’Equipe lancia l’indiscrezione: la Uefa escluderà dalle coppe europee chi deciderà di non concludere la stagione in corso

Una lettera a tutte le Federazioni calcistiche europee da parte della Uefa, comunicherebbe le possibili sanzioni in caso di non proseguo delle stagioni in corso: l’esclusione dalle competizioni continentali per la prossima stagione.

Questa è l’indiscrezione lanciata da L’Equipe nella giornata di oggi, che confermerebbe l’indigestione della decisione presa da parte della Juipler Pro League (prima serie belga ndr) di sospendere il campionato ed assegnare il titolo al Brugge. Prende sempre più piede quindi la possibilità di vedere le partite in luglio ed agosto.