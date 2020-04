Uefa, l’incontro con l’ECA porta i suoi frutti

Uefa ed Eca si sono riunite per cercare un’intesa sulla ripresa dei campionati, in modo tale da poter organizzare le competizioni europee

Oggi i rappresentanti della Uefa si sono incontrati con quelli dell’Eca per poter stabilire delle linee guida riguardo la ripresa dei campionati e seguentemente delle coppe europee.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le leghe si sarebbero impegnate nel concludere i tornei nazionali entro il 31 luglio, in modo tale da poter concludere Champions ed Europa League in agosto. Domani ci sarà un nuovo incontro per concepire i criteri secondo i quali chi non riuscirà a concludere i campionati potrà partecipare alle coppe internazionali.