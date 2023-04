UEFA, Ceferin rieletto Presidente: in carica fino al 2027, dopo che si è ritrovato da solo nella corsa per l’elezione

Aleksander Ceferin è stato rieletto Presidente dell’UEFA, ora è ufficiale.

Il suo nuovo mandato durerà ora fino al 2027, dopo l’elezione per acclamazione in quanto unico candidato in corsa per occupare il posto.