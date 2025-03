Udinese, Runjaic: «Formazione Lazio? Non mi aspetto cambi»

Nella giornata odierna si è svolta la conferenza stampa di Runjaic in vista della sfida di campionato tra Lazio e Udinese

LE PAROLE – «L’abbiamo potuto vedere in Europa League, anche in 9 sono riusciti a vincere, hanno le capacità di capovolgere le partite e una rosa di grande qualità. Mi aspetto una determinata formazione titolare da parte della Lazio e non credo ci saranno particolari cambi. Noi dovremo mettere in campo ciò che sappiamo, poi il risultato dipenderà da tante cosa».