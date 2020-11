Udinese, quanti rientri a centrocampo: Gotti torna ad avere abbondanza

Gotti ha beneficiato di alcuni rientri in gruppo specialmente a centrocampo prima della partenza per Roma

L’Udinese si appresta a sfidare la Lazio nel lunch match della nona giornata di Serie A. Gotti dovrebbe puntare su Arslan, Pereyra e De Paul, ma avrà a disposizione diversi elementi che erano ai box da tempo in mediana. Coulibaly e Walace sono recuperati, così come Rolando Mandragora, in prestito dalla Juventus. Non saranno in condizione di avere più di qualche minuto nelle gambe, ma consentiranno dei cambi al tecnico de friulani. Anche Mato Jajalo al rientro: si è visto in campo mercoledì con la Fiorentina, sarà in panchina domani pronto a subentrare a gara in corso.