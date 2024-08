Udinese Lazio, INIZIA la missione per i biancocelesti: squadra in volo verso il Friuli – FOTO

Udinese Lazio, parte la missione per la squadra di mister Marco Baroni: biancocelesti in volo verso il Friuli – FOTO

Nella giornata di domani la Lazio sfidera l’Udinese nel match valevole per la seconda giornata di questo campionato.

Un match delicato, come evidenziato anche da Baroni in conferenza stampa, in cui sarà difficile tornare a casa con i tre punti. Una missione partita già in queste ore, con la squadra in volo verso il Friuli.