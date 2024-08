Udinese Lazio, Runjaic: «Contento dell’arrivo di Sanchez. Vi dico se giocherà o no contro i biancocelesti». Le parole dell’allenatore

Intervenuto in conferenza stampa in vista dell’esordio in Seria A contro il Bologna, Kosta Runjaic ha parlato del nuovo acquisto Alexis Sanchez e del suo impiego alla seconda giornata contro la Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «Per prima cosa sono molto felice, ma non solo io, società e giocatori, tutti apprezziamo l’avere un compagno di squadra con questa esperienza. Ha già cominciato a farsi sentire, servirà pazienza con lui per integrarlo gradualmente. Non sarà con noi domenica a Bologna, stiamo pianificando la preparazione per averlo al meglio all’esordio casalingo contro la Lazio. Lui è d’accordo, è un gran professionista, iniziando ora non sarebbe al 100%, sta facendo molto a livello individuale e specifico in allenamento».