Udinese Lazio, Buksa promette: «Una vittoria contro la Lazio potrebbe essere un regalo posticipato. Se vinciamo mangio il frico assieme ai tifosi!»

Udinese Lazio, Buksa sfida i biancocelesti: «Una vittoria contro la Lazio potrebbe essere un regalo posticipato. Se vinciamo…»

Adam Buksa è stato ospite di Udinese Tonight. L’attaccante ha analizzato la gara del Franchi, soffermandosi anche sul momento della squadra, sul suo percorso di adattamento al calcio italiano e sulla sua carriera da giramondo, toccando numerosi altri temi legati all’attualità bianconera. Ecco un estratto:

PAROLE – « Ci manca un po’ di maturità, un po’ di stabilità. Abbiamo del potenziale, abbiamo vinto contro squadre come Napoli, Inter e Atalanta, ma ieri abbiamo fatto troppi errori. Abbiamo analizzato la partita, sappiamo cosa abbiamo sbagliato e da ora dobbiamo prepararci bene per la partita contro la Lazio. Voglio ringraziare i tifosi presenti a Firenze, che hanno fatto tanta strada per esserci. Non gli abbiamo fatto un bel regalo di Natale, mi dispiace, ma una vittoria contro la Lazio potrebbe essere un regalo posticipato»

OBIETTIVO – «Il mio obiettivo è crescere come giocatore. Se la squadra guarda partita dopo partita io guardo allenamento dopo allenamento. Voglio essere sempre più forte del giorno precedente. E con una promessa: Se vinciamo con la Lazio mangio il frico assieme ai tifosi»

RUNJAIC – «Già a giugno mi aveva chiamato ed ero subito convinto. Conoscevo bene lui, sapevo che l’Udinese era un bel club, non ho avuto alcun dubbio prima di accettare”. Conoscendo bene il mister, l’attaccante polacco è la persona giusta a cui chiedere qualcosa su di lui: “Non è cambiato da quando eravamo al Pogon, ha sempre standard di lavoro molto alti. Il campionato italiano è diverso da quello polacco, ha dovuto lavorare per adattarsi tatticamente ma, secondo me, sta facendo bene».

