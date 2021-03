Udinese Lazio, un gol di Marusic rilancia i biancocelesti

Sulle colonne di Tuttosport l’analisi del match della Dacia Arena tra Udinese e Lazio. Speranze Champions nuovamente alimentate

La Lazio interrompe la striscia positiva dell’Udinese, ferma a 5 risultati consecutivi, ed espugna la Dacia Arena di Udine. Tuttosport analizza il match contro i friulani, sottolineando come la vittoria contro la squadra di Gotti rilanci le ambizioni Champions dei biancocelesti. Dopo un primo tempo di predominio laziale, ripagato dal gol decisivo di Marusic, l’Udinese tira fuori la testa nella seconda frazione quando prova ad assediare l’area di rigore di Reina, miracoloso su Larsen. Immobile continua ad avere un rapporto complicato col gol, sui suoi piedi la doppia occasione clamorosa che avrebbe messo in discesa il match, ma prima Musso e poi il palo fermano il centravanti.

Gotti si dice dispiaciuto per il risultato, in virtù delle occasioni sprecate, mentre Inzaghi può ritenersi soddisfatto, sostenendo come per il quarto posto la Lazio sia ancora lì a giocarsela.