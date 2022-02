Udinese Lazio, il rammarico di Zaccagni: «Un peccato...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’esterno della Lazio Zaccagni ha espresso il suo rammarico per la mancata vittoria contro l’Udinese

Mattia Zaccagni è l’uomo più in forma della Lazio e la sua voglia di far bene si vede anche dal suo desiderio di vittoria. Attraverso il suo profilo Instagram, l’esterno biancoceleste si è infatti detto rammarico per la mancata conquista dei tre punti contro l’Udinese.

IL POST – «Peccato non aver portato a casa i 3 punti, guardiamo avanti».