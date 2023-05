Udinese-Lazio, il club biancoceleste pubblica sui social le immagini più belle della serata di Udine che rilancia la squadra di Sarri

Vittoria doveva essere, e tre punti sono arrivati per la Lazio di Sarri che dopo lo scivolone con Lecce e Torino ed Inter si rilancia in campionato per concluderlo al meglio. Il club capitolino sui social condivide coi suoi tifosi le immagini più belle della serata della Dacia Arena