Udinese Lazio, la gioia del club per la vittoria: «Team spirit» FOTO

Al termine della sfida di campionato vinta contro l’Udinese, anche la Lazio ha voluto festeggiare sui social

La Lazio porta a casa tre punti fondamentali, battendo in trasferta l’Udinese. Alla Dacia Arena, gli uomini di Simone Inzaghi sconfiggono i padroni di casa per 1-0, grazie alla rete di Adam Marusic. Una partita difficile e delicata, ma che i biancocelesti sono riusciti a portare a casa con grande grinta.

Per questo, anche la società ha voluto esultare sui social per la vittoria. «Team spirit!» ha scritto la Lazio sul proprio profilo Instagram, dove ha pubblicato una foto dell’esultanza dei giocatori al gol del montenegrino. Proprio con lo spirito di squadra, gli uomini con l’aquila sul petto sono riusciti a conquistare questo importantissimo risultato. Adesso, la corsa per la qualificazione in Champions League continua inesorabile.