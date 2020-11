Udinese, la formazione anti Lazio di Gotti è fatta

Udinese, la formazione anti Lazio è fatta per dieci undicesimi

Il tecnico dell’Udinese Gotti ha le idee molto chiare in vista Lazio. Recuperato Kevin Lasagna, che andrà in panchina, così come Deulofeu, da poco diventato papà. Straordinari per De Paul, che ha giocato 120′ in Coppa Italia ma guiderà come al solito lo scacchiere bianconero. In porta Musso, difesa a tre consolidata con Rodrigo Becao, Nuytinck e Samir, sulle fasce Larsen a destra e Zeegelaar a sinistra, a centrocampo De Paul, Arslan e il ‘Tucu’ Pereyra. In avanti torna Okaka, che farà coppia con Pussetto.