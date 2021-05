Serie A, la Juventus passa a Udine in rimonta: è 2-1

Vittoria fondamentale della Juventus sul campo dell’Udinese. I bianconeri passano con una doppietta di Ronaldo

Udinese Juventus è stato il match delle 18 di questa domenica di Serie A. Per gli uomini di Pirlo arrivano tre punti fondamentali nella corsa per un posto in Champions.

La Juventus va sotto nel primo tempo con un gol di Molina e i padroni di casa sembrano riuscire a controllare. Ma un’ingenuità di De Paul a sette minuti dalla fine consegna a Cristiano Ronaldo il rigore del pari. E sei minuti dopo il portoghese sigla la doppietta.