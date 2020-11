Udinese, Gotti: «Qualcuno rientrerà a centrocampo. Deulofeu? Deve acquisire brillantezza»

L’allenatore dell’Udinese Gotti ha parlato a Udinese tv dopo l’eliminazione in Coppa Italia

L’allenatore dell’Udinese Gotti ha parlato della sconfitta con la Fiorentina maturata in Coppa Italia ai tempi supplementari nella giornata di ieri.

«Noi abbiamo cercato di onorare questa Coppa Italia e volevamo passare il turno così come lo voleva la Fiorentina, sinceramente trovo sia stato un grande peccato non riuscire a fare gol nella prima ora, non siamo riusciti ad indirizzare una partita che poi si è trascinata ai supplementari, dove alla fine prendi un gol su un episodio come è successo a noi. Deulofeu? Non so dire precisamente a che punto è ma chiaramente non è ancora il giocatore che conosciamo, però se oggi ha fatto 120 minuti questo significa che ha comunque una condizione generale buona e che gli manca solo un po’ di brillantezza. Poi sarà in grado di dare valore aggiunto alle caratteristiche importanti che già possiede. Anche a centrocampo siamo stati in emergenza sin dall’inizio del campionato ma ora alcuni giocatori stanno rientrando e sto cercando di dargli minutaggio in gare di un livello come questo. So che ci vorrà ancora del tempo ma è meglio averli a piccole dosi che non averli affatto. La testa ora va alla partita di domenica contro la Lazio».