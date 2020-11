Udinese, carte coperte: niente conferenza stampa di vigilia per Gotti

Udinese, carte coperte: niente conferenza stampa di vigilia per mister Gotti

A seguito della prestazione poco brillante in coppa Italia contro la Fiorentina (0-1, gol di Montiel ai supplementari in settimana), l’Udinese è arrivata a Roma dove domani alle ore 12.30 affronterà allo Stadio Olimpico la Lazio. Il tecnico friulano Gotti, insolitamente, non ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro i biancocelesti. I bianconeri, ad ogni modo, recuperano Deulofeu, dopo che l’attaccante ex Milan era volato a Barcellona per la nascita del figlio. Ancora in grande dubbio Lasagna, che ad ogni modo non partirà dal primo minuto: in avanti spazio ad Okaka e Pussetto.