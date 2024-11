Twente Lazio, Oosting: «Gli italiani sanno come nessun altro come si chiude una partita. I biancocelesti...»

Twente Lazio, l’allenatore degli olandesi è tornato a parlare della sconfitta della sua squadra contro la Lazio in Europa League

Intervenuto ai microfoni di Andy in the Car, Joseph Oosting ha parlato così della sconfitta del suo Twente contro la Lazio in Europa League:

PAROLE – «La Lazio ha giocato la Champions League l’anno scorso, è una squadra di alto livello in Italia, che compete per i primi posti da anni. Gli italiani sanno come nessun altro come si gioca e si chiude una partita. È una squadra che sa molto bene come ottenere un risultato positivo».