Tutti i numeri della Lazio

Nonostante gli alti e i bassi, i biancocelesti, sotto la guida di Maurizio Sarri, contano numeri importanti. La Lazio è la squadra con il secondo attacco in questo campionato di Serie A 2021/22, con 70 reti messe a segno in 35 gare, una media di 2 gol a partita, grazie anche a Ciro Immobile, capocannoniere assoluto del campionato con 27 reti.

Al primo posto c’è l’Inter di Simone Inzaghi, ex tecnico della compagine capitolina, con 72 gol realizzati. Lazio seconda – sempre dietro i nerazzurri – per colpi di testa andati a segno, ben 13. I ragazzi di Sarri percorrono, in media, circa 112.487 km a partita, segno dell’intensità di ogni membro della rosa della Lazio.



Le statistiche mostrano anche un altro record, quello di maggior possesso palla tra le venti squadre, pari a circa 30 minuti, ovvero un terzo della partita, di cui circa 12 minuti (e 20 secondi) nella metà campo avversaria; mentre 17 minuti e 40 secondi nella propria metà campo. A completare il podio Napoli e Inter, la Salernitana.



Altre statistiche mostrano il grande campionato – in termini numerici – della Lazio, con 155 corner ottenuti, ben 401 tiri totali, di cui 171 nello specchio. Ben 410 falli commessi e 1121 azioni d’attacco. Altro dato significativo è quello relativo alle parate effettuate dai portieri biancocelesti, Reina e Strakosha: circa 71.



I numeri definiscono le statistiche sportive di Sbostats

Seppur i numeri dei biancocelesti siano positivi, meno positivo è il posizionamento in classifica, fuori dalle prime quattro e in corsa per un posto tra il quinto e il settimo, con il tentativo di centrare la qualificazione all’Europa o alla Conference League (rispettivamente quarta e quinta posizione).



Il portale Sbostats raccoglie queste e altre statistiche sportive , puntando su un’estetica di impatto a un utilizzo chiaro e comprensibile, grazie a pochi semplici step, per ogni tifoso interessato ai pronostici della Lazio. L’iscrizione non richiede nessun vincolo. Con il piano FREE, infatti, l’utente ha la possibilità di visionare le diverse – e innovative – statistiche attraverso un semplice click, con più 290 tipologie tra cui scegliere.

Il secondo step porta al piano COPY, che permette l’accesso e la visione di tutti i pronostici, pubblicato quotidianamente e con analisi che spiegano le quote.

Il servizio garantisce anche un’assistenza qualificata, a disposizione di ogni utente, utilizzando Telegram, posta elettronica o la chat dello stesso sito, con autentici coach in grado di aiutare nelle scelte.

Si passa, infine, all’ultimo step, che comprende il piano PRO. A questo punto si sbloccano strumenti professionali avanzati e si ha la possibilità di accedere a una community privata, nella quale vengono condivisi contenuti esclusivi e dirette specifiche sui match proposti.



Sbostats è così il sito giusto per comprendere, imparare, confrontarsi e divertirsi, grazie alle molteplici funzioni e ai molti servizi offerti, come il Telegram bot, il Match Analyst, i Pronostici del giorno e il Money Management. Numerosi servizi e continua assistenza, grazie non soltanto a qualità e quantità, ma anche ad efficienza e attenzione.



La scelta dei tre “piani”, ovvero FREE – PRO – COPY ha prezzi diversi: il primo è chiaramente gratuito e permette di accedere – senza mai dover pagare – a tutti i dati presenti sul sito. Il secondo pacchetto ha un costo di 3,99€ al mese con rinnovo automatico e possibilità di disdetta immediata, e permette di godere di altri vantaggi, come la visione dei pronostici del giorno e l’accesso al match analysis.

Infine, il terzo piano con un costo di 9,99€ al mese, con rinnovo automatico e possibilità di disdetta, vanta, oltre a tutto quello che è presente con il piano copy, anche la partecipazione alla community e strumenti altamente professionali, per giocare in modo responsabile, imparando, confrontandosi e divertendosi.