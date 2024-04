Tudor fa 100 punti in Serie A: nuovo traguardo per lui. E la Lazio lo celebra – FOTO

Tudor fa 100 punti in Serie A con la vittoria contro il Verona: nuovo traguardo per il tecnico della Lazio. E il club lo celebra

Altri tre punti per la Lazio, che continua la sua scalata in classifica, agganciando il sesto posto dopo la vittoria contro il Verona, arrivata grazie ad un gol dell’ex Zaccagni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

Ennesima vittoria in biancoceleste per mister Igor Tudor, poi celebrato sui social dal club biancoceleste per aver raggiunto il traguardo dei 100 punti in massima serie.