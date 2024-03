Tudor Lazio, fissata la data dello sbarco a Roma! Spunta l’indiscrezione sullo stipendio

Tudor-Lazio, il tecnico croato sarà domani a Roma e mercoledì guiderà il primo allenamento. L’indiscrezione sullo stipendio

In casa Lazio sta per cominciare l’era Igor Tudor. Il tecnico croato, ex Verona e Marsiglia, sbarcherà domani a Roma per mettere tutto nero su bianco e mercoledì dirigerà la prima seduta a Formello senza i tanti Nazionali.

Nel frattempo, come è riportato da Il Messaggero, è spuntata l’indiscrezione sullo stipendio dell’allenatore: Tudor firmerà un contratto fino al 30 giugno del 2025 percepirà 2.5 milioni di euro a stagione più 500mila di bonus.