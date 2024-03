Tudor: «Il derby? Le gare per me sono tutte uguali, ma sono comunque curioso...»

Tudor, il nuovo tecnico della Lazio ha tenuto la sua conferenza stampa di presentazione rilasciando queste parole sul derby

In occasione della conferenza stampa di presentazione come tecnico della Lazio, Tudor si è soffermato anche a parlare del derby che arriva dopo il doppio confronto con la Juve

DERBY – Se qualcuno mi ha parlato del derby? No, nessuno ha parlato di derby. Per me le partite sono tutte uguali, poi è normale che il fatto che arrivi tra poco porti emozione e non vedo l’ora di provare queste emozioni, ma prima abbiamo due partite dure contro la Juve