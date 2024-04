Tudor dribbla: «Luis Alberto? Preferisco non rispondere alle sue dichiarazioni sul futuro»

Tudor Luis Alberto, il mister ha parlato al termine del match con la Salernitana delle forti parole dello spagnolo

Ai microfoni di Dazn, dopo Lazio-Salernitana, è intervenuto Igor Tudor il quale glissa alla domanda relativa al futuro di Luis Alberto alla luce dello sfogo a fine gara dello spagnolo

PAROLE – Luis Alberto? Non voglio commentare, se ne occuperà lui con la società. Per me ha fatto una buona gara, sono contento della sua prestazione. Sono cose che si fanno nel club, non fuori.