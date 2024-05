Tudor a Dazn: «Champions? Non c’è tempo di sognare. Ecco quando rientrerà Luis Alberto». Le parole del tecnico post gara

Tudor a Dazn post Lazio Empoli.

PAROLE– « Vecino? Non gli ho detto di fare gol (ride, ndr.), ma i compiti che doveva svolgere. È un ragazzo d’roo, importante per lo spogliaotio e con dei valori non comuni. Giocatore fortissimo, il gol ha chiuso la gara, è stato importante. stiamo prendendo le misure con il mio calcio, oggi la partita era super difficile. I rgaazzi soo stati bravi, con la mentalità giusta fino alla fine. Gli faccio i complimenti. Con Zaccagni non è sucecesso niente, solo cose di campo. Si parla nello spogliatoio poi normalmente. Lui è un bravo ragazzo, ci tiene tanto. Oggi ha fatto una grande gara. La porta? Provedel sta tornando al 100%, oggi non era ancora pronto. Poi vedremo in queste due gare. Mandas oggi strepitoso due/tre volte, è importante perché in un’annata il portiere spesso ti salva. Champions? Non c’è tempo di sognare, facciamo queste due gare e poi vediamo. Oggi è stato bello, c’era mia figlia. È stato un bel momento, una giornata emozionante tra gli eroi del ’74 e la vittoria. Luis Alberto rientra martedì con la squadra e prepariamo l’Inter nel miglior modo possibile».