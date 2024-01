Trevisani durissimo: «Lukaku? Nei match importanti lui…»

Il giornalista Riccardo Trevisani ha apostrofato duramente la prestazione dell’attaccante della Roma Lukaku con la Juventus

Il noto giornalista e opinionista sportivo Riccardo Trevisani è intervenuto a Pressing, dove ha espresso il suo commento su Romelu Lukaku (avversario di mille battaglie anche con la Lazio), ai margini della prestazione deludente del talento della Roma nella gara contro la Juve.

IL COMMENTO – «Lukaku è un giocatore che non si vede mai nelle partite importanti. Ricordate la finale di Champions League, la finale di Europa League con l’Inter… E oggi che è stato messo in tasca da Bremer. La differenza in Juventus-Roma l’hanno fatta i due attaccanti: Vlahovic dall’altra parte ha fatto benissimo. Diverso da Lukaku, migliore quando conta come oggi».