Tovalieri su Immobile: «Ciro sta diventando un giocatore scomodo per questo motivo»

Tovalieri, l’ex attaccante esprime il suo parere riguardo la delicata situazione che vive attualmente il giocatore biancoceleste

IMMOBILE – Immobile ha abituato troppo bene i tifosi della Lazio segnando 30 gol a stagione. Sicuramente l’età inizia ad avanzare ed ha qualche problema fisico. In questi anni non ha avuto alternative importanti che gli potessero dare un po’ di respiro ed ha quindi giocato tantissime gare. Prima la Lazio aveva Caicedo e poteva farlo rifiatare un po’. Dipende, poi, molto dalle annate: nella scorsa stagione è arrivata al secondo posto la Lazio quest’anno invece sta faticando e c’è qualche critica di troppo. Ma è un calciatore che ha un peso averlo o meno anche se non sta rendendo bene. Quando i calciatori iniziano ad avere un’età avanzata dal punto di vista calcistico, diventano scomodi. Basti vedere Totti con Spalletti: quando iniziava dalla panchina ed entrava per giocare 10′ i tifosi rumoreggiavano