Totti: «Inzaghi? E’ un amico ma non gli do consigli, altrimenti…»

Francesco Totti, dopo aver parlato della vittoria della Roma con il Sassuolo, si è soffermato sulla sconfitta della Lazio

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex capitano della Roma Francesco Totti ha parlato dell’ultima vittoria della sua ex squadra contro il Sassuolo per 4-2. Dopo essersi soffermato sul tema del razzismo, che nel 2019 ancora è ben presente nel mondo del calcio, l’ex attaccante si è espresso su Simone Inzaghi. Di seguito, il suo parere sul tecnico della Lazio: «E’ un amico ma non gli do consigli, sennò dicono che sono nella Lazio. Saprà lui come gestire la situazione per risollevarsi».