Totti elogia la Lazio: «E’ una squadra forte che è prima in classifica! Sta facendo bene, chapeau»

Francesco Totti ha speso due parole sulla Lazio in occasione del lancio del nuovo album Calciatori Panini! Ecco quanto emerge

Il mondo del calcio si è fermato per celebrare una delle tradizioni più amate e longeve dello sport italiano, offrendo al contempo spunti di riflessione sull’attuale andamento della stagione. Francesco Totti è intervenuto in qualità di volto ufficiale e ambassador della Serie A in occasione del prestigioso evento organizzato per il lancio del nuovo album Calciatori Panini. Nel corso della presentazione, l’ex capitano giallorosso ha colto l’occasione per analizzare l’avvio del campionato, soffermandosi sul rendimento della Lazio guidata da Gennaro Gattuso.

L’analisi di Francesco Totti sull’avvio della Lazio e il legame con la Roma

La presenza della leggenda del calcio italiano ha inevitabilmente catalizzato l’attenzione dei media presenti, desiderosi di raccogliere un parere tecnico sulle forze in campo in questo avvio di torneo. Commentando la situazione delle squadre della capitale, Francesco Totti ha espresso valutazioni interessanti sul percorso intrapreso dalla Lazio. Al tempo stesso, l’ex fuoriclasse ha voluto rivolgere lo sguardo alla sua amata Roma. Vi riportiamo le parole riprese da italpress.com:

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«Non me l’aspettavo, ma non se l’aspettava nessuno, neanche Gattuso. Ma è una squadra forte che è prima in classifica, quindi chapeau perché sta facendo bene ed è giusto che sia lì».