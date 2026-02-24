Tortora: «All’Unipol Domus tanta intensità tra Cagliari e Lazio! I ragazzi di Sarri avevano l’occasione di…»

Angelo Maurizio Tortora, giornalista e conduttore di “El Diez non fue evasor”, ha analizzato il pareggio tra Cagliari e Lazio. Le sue parole

Angelo Maurizio Tortora, giornalista e ideatore e conduttore di El Diez No fue evasor, ha analizzato il pareggio tra Cagliari e Lazio maturato all’Unipol Domus nella 26a giornata di Serie A. Attraverso un post su Facebook, l’opinionista commenta così:

«Nella 26ª giornata di Serie A tra Cagliari e Lazio è pari e patta. All’Unipol Domus è un match povero di occasioni ma tanta intensità e garra immessa dai due team ma hanno peccato nell’ultimo passaggio, i rossoblù costruiscono più palle gol ma gli ospiti nel finale fanno tremare gli avversari per due volte, possesso pende dalla parte dei biancocelesti col 58.3% contro il 41.7%, mentre i sardi ben impostati da Pisacane agiscono più di ripartenza e alla fine si conteranno undici tiri totali dei padroni di casa contro dieci dei capitolini, con tre a due a favore della formazione di Sarri nello specchio della porta. Primo tempo con i cagliaritani che sfruttano alla perfezione le palle inattive andando tre volte vicini alla rete: prima con Ze Pedro, Adopo e in ultimo con Sebastiano Esposito. Al 4-3-3 della Lazio fa da contraltare Pisacane che per via dell’infortunio di Mazzitelli che si aggiunge a quello di Deiola e Gaetano, passa dal 4-3-3 al 4-2-3-1con l’inserimento di Idrissi.

Nella ripresa i sardi restano bassi ma ogni quando ripartono danno sempre l’impressione di poter far male in qualsiasi momento ai rivali, altre due palle gol con Dossena che tira alto e Idrissi ma Provedel non tradisce e la devia in angolo, poi gol annullato per off side a Palestra. Arrivano i cambi con Cataldi (per Rovella) e Cancellieri (per Isaksen), quindi Ratkov (per Maldini), Tavares (per Pellegrini) e Noslin (per Zaccagni). Pisacane risponde con il giovane Trepy per Esposito. Nel finale Noslin verso l’area viene steso da Mina, niente penalty ed espulsione per il colombiano, successivamente miracolo di Caprile su Cataldi e sulla seconda la palla esce di un niente, è game over in Sardegna coi locali che muovono la classifica con un punto prezioso mentre i romani dopo la debacle interna con la Dea si riscattAno a metà in trasferta».