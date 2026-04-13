Futuro Dia, tra chance in campo e permanenza nella Capitale! Il punto sulla situazione dell’attaccante

Futuro Dia, l’attaccante si gioca le sue chance contro la Fiorentina! Il punto sulla sua permanenza alla Lazio nella prossima stagione

La Lazio si prepara alla delicata trasferta di Firenze aggrappandosi a una nuova speranza offensiva. Con Daniel Maldini fermo ai box per un problema al ginocchio, Maurizio Sarri è pronto a rilanciare dal primo minuto Boulaye Dia. Come riportato da Il Corriere dello Sport, l’attaccante senegalese non trova la via del gol in campionato dallo scorso 31 agosto e ora è chiamato a invertire un trend negativo che lo ha visto scivolare nelle gerarchie dopo l’arrivo di Maldini e l’impatto di Ratkov.

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Il riscatto di Dia e il bivio di mercato

Il futuro dell’attaccante è già scritto a livello contrattuale: a giugno scatterà l’obbligo di riscatto fissato a 11,3 milioni di euro. Tuttavia, dopo essere stato al centro di possibili scambi con Noslin o sirene della Premier League a gennaio, l’attaccante deve ora dimostrare sul campo il proprio valore. La sua percentuale realizzativa è crollata drasticamente rispetto alla passata stagione, passando dal 23% a un preoccupante 9,1%.

I numeri di Dia contro la Fiorentina

Se esiste un avversario capace di risvegliare l’istinto del killer, quella è proprio la squadra viola. Boulaye Dia ha infatti siglato contro la Fiorentina la sua unica tripletta in Serie A ai tempi della Salernitana. Sarri spera di rivedere la versione “leone” ammirata sotto la gestione Baroni, necessaria per non perdere terreno in classifica in una settimana che vedrà i biancocelesti affrontare anche il Napoli.

La scelta di Sarri: Dia guida il tridente

In un attacco che ha visto alternarsi senza successo diversi interpreti come Castellanos, Noslin e Pedro, tocca ora a Boulaye Dia prendersi la scena. Il tecnico toscano potrebbe rivoluzionare il reparto, inserendo l’ex Salernitana al centro con Isaksen o Cancellieri a supporto. In un momento della stagione definito “del giudizio”, la Lazio ha un disperato bisogno dei gol del suo numero 19 per evitare il crollo.