Calciomercato Lazio, rivoluzione in difesa! Tre gioielli argentini nel mirino per l’estate. I dettagli

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste pianifica il rinnovamento della difesa nella prossima stagione. I nomi sul taccuino di Fabiani

La Lazio si prepara a cambiare volto nel reparto arretrato, guardando con estremo interesse al mercato sudamericano. Come riporta Il Corriere dello Sport, il club capitolino sta pianificando una vera e propria rifondazione difensiva, mettendo nel mirino diversi profili di talento provenienti dalla Primera División argentina.

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Lautaro Rivero: duello tra Lazio e Inter

Uno dei nomi più caldi è quello di Lautaro Rivero, giovane colonna del River Plate. Il centrale, classe 2002, ha già attirato le attenzioni dell’Inter grazie a un ottimo rullino di marcia nel Torneo Apertura, condito da una rete in undici apparizioni. Con un contratto in scadenza nel 2028, la valutazione della Lazio per il giocatore si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

Di Lollo e la nuova muraglia della Lazio

Non è l’unico “Lautaro” sulla lista della spesa: piace moltissimo anche Lautaro Di Lollo, promettente difensore del Boca Juniors. Ventidue anni e una struttura fisica imponente, Di Lollo ha collezionato numeri identici al rivale del River (un gol in 11 match) ma vanta un accordo con gli “Xeneizes” fino al 2029. Rappresenta l’alternativa ideale per i biancocelesti per ringiovanire il pacchetto arretrato.

Il nodo commissioni per la Lazio: l’affare Lomonaco

Infine, i radar biancocelesti si sono posati su Kevin Lomonaco dell’Independiente. Il ventiquattrenne è un profilo più esperto, già nel mirino di diversi club europei. Sebbene sia in scadenza a giugno, l’operazione per la Lazio resta complessa: la richiesta di due milioni di euro di ingaggio più pesanti commissioni è attualmente giudicata eccessiva dalla dirigenza laziale.