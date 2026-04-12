Fiorentina Lazio, Sarri dovrà rinunciare a Maldini: chance per Dia dal 1′? Ecco cosa filtra

Fiorentina Lazio, il tecnico biancoceleste dovrà rinunciare all’attaccante per la trasferta toscana. Occasione dal 1′ per Dia? Le ultime

Sale l’attesa per il posticipo della 32ª giornata di Serie A. Domani sera, la cornice dello stadio Artemio Franchi ospiterà l’intrigante sfida tra la Fiorentina e la Lazio, un match cruciale per le ambizioni di classifica di entrambe le compagini. Tuttavia, il clima in casa biancoceleste è segnato dall’emergenza legata ai numerosi stop fisici che stanno condizionando le scelte tecniche.

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Emergenza infortuni per la Lazio di Sarri

Il tecnico Maurizio Sarri si trova costretto a ridisegnare l’undici titolare a causa di una lista di indisponibili sempre più lunga. L’ultima defezione in ordine cronologico riguarda Daniel Maldini, fermato da un’infiammazione al tendine rotuleo. Le sue condizioni verranno monitorate costantemente nei prossimi giorni, con l’obiettivo di recuperarlo per la prossima sfida contro il Napoli.

Occasione Dia nell’attacco della Lazio

L’assenza forzata del figlio d’arte apre però nuovi scenari tattici. Nel cuore del reparto offensivo biancoceleste dovrebbe trovare spazio dal primo minuto Dia. L’attaccante è alla ricerca di maggiore continuità e minutaggio, e la trasferta di Firenze rappresenta l’occasione perfetta per dimostrare il proprio valore e scalare le gerarchie nelle rotazioni di Sarri.