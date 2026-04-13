Settore Giovanile Lazio, belle vittorie per Fazi e Ledesma ma Lombardi inciampa: i risultati e la classifica aggiornata

Settore Giovanile Lazio, Fazi continua a macinare punti e Ledesma ingrana sempre più ma Lombardi cade a Lecce: i risultati della giornata e la classifica aggiornata, le ultime sui biancocelesti

Un weekend da 2 su 3 per il Settore Giovanile Lazio che ottiene punti importanti dai classe 2011 (U15) e dai 2009 (U17), rispettivamente contro Lecce e Juve Stabia. Ecco i risultati del weekend nello specifico ed uno sguardo alla classifica con il campionato che volge quasi al termine. La Lazio Under 15 ha battuto in trasferta il Lecce per 2-1, punti sacri per Fazi che mantiene la scia della Roma e il ritmo sull’Empoli che insegue agguerrito. Con una giornata ancora da giocare occorre restare secondi anche perché alle spalle le toscane (Empoli e Fiorentina) sono solamente ad un punto e non aspettano altro che qualche passo falso.

Una sconfitta invece per la Lazio Under 16 di mister Lombardi, che a Lecce cade per 3-2. I biancocelesti restano comunque al quarto posto, non possono fare di meglio per via del vantaggio eccessivo delle altre squadre. Una vittoria larga e senza subire gol per l’Under 17 di Ledesma che in casa ha travolto 4-0 la Juve Stabia, con questo risultato i ragazzi classe 2009 blindano il quinto posto e puntano al quarto occupato dal Palermo a quota 46. Con 2 giornate ancora da giocare, la distanza è di 5 punti, serve un inciampo dei rosanero.