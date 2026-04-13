Fiorentina Lazio, Sarri fa la conta degli infortunati! Il punto della situazione in vista della sfida

Fiorentina Lazio, il tecnico biancoceleste è alle prese con una miriade di infortuni che condizioneranno le scelte di formazione

La sfortuna non concede tregua alla Lazio di Maurizio Sarri. In vista della trasferta di Firenze, l’infermeria biancoceleste si è riempita pericolosamente, contando ben cinque assenze pesanti: Maldini, Marusic, Gila, Provedel e Rovella. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la situazione è critica soprattutto in difesa, dove i forfait rischiano di condizionare anche i prossimi impegni contro Napoli e Atalanta.

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Il calvario fisico di Daniel Maldini

Uno dei dubbi più grandi riguarda Daniel Maldini, rimasto a Roma per sottoporsi a fisioterapia a causa di un’infiammazione al tendine rotuleo. Sarri spera di riaverlo al top per il 22 aprile, evitando di forzare i tempi nella sfida del Maradona. Lo stesso problema affligge Gila, che sta gestendo i carichi di lavoro per provare a esserci contro i bergamaschi, mentre Marusic deve fare i conti con una lesione muscolare che potrebbe tenerlo ai box fino a tre settimane.

Le alternative tattiche senza Adam Marusic

L’assenza del montenegrino costringerà Lazzari agli straordinari, nonostante sia un profilo da gestire con cautela. Adam Marusic proverà un recupero lampo per la Coppa, ma al momento le soluzioni esterne restano limitate a Hysaj, Tavares e all’adattato Provstgaard. Anche a centrocampo la situazione è tesa: Dele-Bashiru è rientrato in extremis ma convive con un fastidio all’adduttore, lasciando spazio a un Basic non ancora al meglio della condizione.

La gestione dei cambi per sostituire Marusic e gli altri

Il rischio concreto per Sarri è quello di arrivare alle semifinali con una rosa ridotta all’osso. Mentre Patric si candida a jolly tra difesa e regia, il tecnico dovrà sperare nel pieno recupero di Pellegrini. Nonostante le preghiere propiziatorie, la Lazio si trova nuovamente a dover fare i conti con una stanchezza cronica e una serie di acciacchi che mettono a dura prova le ambizioni del club in questa fase cruciale della stagione.