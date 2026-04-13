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Verona Lazio Primavera 1-1, pari e resistenza: punto prezioso per i biancocelesti

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3 giorni ago

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Kone Lazio Primavera
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Verona Lazio Primavera 1-1, all’Olivieri: Bordon illude, poi espulsione e grande tenuta per restare lontani dalla zona playout

La sfida Verona Lazio Primavera si chiude con un pareggio per 1-1 che lascia sensazioni positive soprattutto per i biancocelesti. La squadra di Francesco Punzi, come riportato nel resoconto gara, riesce a strappare un punto importante su un campo difficile, mantenendo sette lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Un risultato che pesa, soprattutto considerando l’andamento della partita e l’inferiorità numerica nella ripresa.

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Verona Lazio Primavera, Bordon colpisce subito

L’inizio della gara Verona Lazio Primavera è tutto di marca laziale. Dopo appena cinque minuti, infatti, è Bordon a portare avanti i suoi con un colpo di testa preciso, confermandosi ancora una volta decisivo.

Il vantaggio immediato dà fiducia alla Lazio Primavera, che sembra poter gestire il ritmo del match. Tuttavia, il Verona non si lascia sorprendere e al 34’ trova il pareggio con Cham, sfruttando una disattenzione difensiva dei biancocelesti. Un episodio che riporta la gara in equilibrio e riaccende le speranze dei padroni di casa.

Nella ripresa, la partita Verona Lazio Primavera cambia volto. L’espulsione di Cuzzarella costringe la squadra di Punzi a giocare in dieci uomini per gran parte del secondo tempo. Una situazione complicata, che obbliga i biancocelesti a difendersi con ordine e sacrificio.

Il Verona prova ad approfittarne, aumentando la pressione offensiva, ma i biancocelesti reggono l’urto con grande compattezza, riuscendo a portare a casa un pareggio prezioso.

Verona Lazio Primavera, classifica e prospettive

Il risultato di Verona Lazio Primavera permette ai capitolini di restare a +7 sulla zona playout, mantenendo un margine rassicurante sul Napoli diciassettesimo. Un punto che può rivelarsi fondamentale nella corsa salvezza, soprattutto in una fase della stagione in cui ogni risultato pesa doppio.

Verona Lazio Primavera, formazioni e tabellino del match

VERONA: Tommasi, Cham, Szimionas, Vermesan, De Battisti (71′ Mussola), Ajayi (64′ Akalé), De Rossi (64′ Mendolia), Feola (71′ Garofalo), Yildiz, Barry, Peci (85′ Casagrande). A disp.: Castagnini, Martini, Intrabartolo, Tagne, Bortolotti, Fabbri. All.: Alessandro Montorio

LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Pernaselci, Bordon, Ciucci; Ferrari, Battisti (79′ Marinaj), Munoz, Santagostino, Canali (73′ Calvani); Cuzzarella, Serra (73′ Montano). A disp.: Bosi, Milillo, Gelli, Shpuza, Trifelli, Iorio, Cangemi, Sana Fernandes. All.: Francesco Punzi

Arbitro: Lovison (sez. Padova)

Assistenti: Pandolfo – Posteraro

Marcatori: Bordon (5′, L), Cham (34′, V).

Ammoniti: Ciucci (L), Vermesan (V), Battisti (L), Marinaj (L).

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