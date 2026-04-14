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Fiorentina Lazio, i biancocelesti crollano al Franchi. I voti dei quotidiani sportivi

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3 giorni ago

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Noslin
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Fiorentina Lazio, quest’oggi vi mettiamo a disposizione i voti dei quotidiani sportivi circa i giocatori del tecnico Maurizio Sarri

Nella serata di ieri è andata in scena Fiorentina Lazio presso lo Stadio Franchi, gara valevole per il 32° turno del campionato Serie A 2025/26! I biancocelesti crollano in trasferta malgrado i vari tentativi volti a sovvertire il match. A sbloccarla è stato il rivale Robin Gosens. Vi riportiamo i voti dei quotidiani sportivi in merito ai giocatori di Maurizio Sarri.

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Corriere dello Sport

Motta 5,5; Lazzari 4,5, Romagnoli 6, Provstgaard 6,Nuno Tavares 6, Basic 5,5, Dele-Bashiru (1’st) 5, Patric 6, Taylor 5,5, Ratkov (35′ st) 6, Cancellieri 5, Isaksen (22′ st) 5, Dia 5,5, Pedro (22′ st) 5,5, Zaccagni 5,5, Noslin (1′ st) 6,5

Gazzetta dello Sport

Motta 5,5; Lazzari 5, Romagnoli 5,5, Provstgaard 5, Nuno Tavares 5,5, Basic 5, Dele-Bashiru 5,5, Patric 5, Taylor 5,5, Ratkov 6, Cancellieri 5, Isaksen 5, Dia 5,5, Pedro 6, Zaccagni 5, Noslin 6

Tuttosport

Motta 6; Lazzari 5, Romagnoli 6, Provstgaard 6, Nuno Tavares 6, Basic 5,5, Dele-Bashiru (1′ st) 6, Patric 6, Taylor 6, Ratkov (34′ st) ng, Cancellieri 5,5, Isaksen (22′ st) 6, Dia 5,5, Pedro (22′ st) 6, Zaccagni 6,5, Noslin (1′ st) 6.

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