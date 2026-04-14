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Fiorentina Lazio, i biancocelesti crollano al Franchi. I voti dei quotidiani sportivi
Fiorentina Lazio, quest’oggi vi mettiamo a disposizione i voti dei quotidiani sportivi circa i giocatori del tecnico Maurizio Sarri
Nella serata di ieri è andata in scena Fiorentina Lazio presso lo Stadio Franchi, gara valevole per il 32° turno del campionato Serie A 2025/26! I biancocelesti crollano in trasferta malgrado i vari tentativi volti a sovvertire il match. A sbloccarla è stato il rivale Robin Gosens. Vi riportiamo i voti dei quotidiani sportivi in merito ai giocatori di Maurizio Sarri.
Ultimissime Lazio LIVE: biancocelesti sulle tracce di Sebastiano Esposito e le ultime sugli infortunati!
Corriere dello Sport
Motta 5,5; Lazzari 4,5, Romagnoli 6, Provstgaard 6,Nuno Tavares 6, Basic 5,5, Dele-Bashiru (1’st) 5, Patric 6, Taylor 5,5, Ratkov (35′ st) 6, Cancellieri 5, Isaksen (22′ st) 5, Dia 5,5, Pedro (22′ st) 5,5, Zaccagni 5,5, Noslin (1′ st) 6,5
Gazzetta dello Sport
Motta 5,5; Lazzari 5, Romagnoli 5,5, Provstgaard 5, Nuno Tavares 5,5, Basic 5, Dele-Bashiru 5,5, Patric 5, Taylor 5,5, Ratkov 6, Cancellieri 5, Isaksen 5, Dia 5,5, Pedro 6, Zaccagni 5, Noslin 6
Tuttosport
Motta 6; Lazzari 5, Romagnoli 6, Provstgaard 6, Nuno Tavares 6, Basic 5,5, Dele-Bashiru (1′ st) 6, Patric 6, Taylor 6, Ratkov (34′ st) ng, Cancellieri 5,5, Isaksen (22′ st) 6, Dia 5,5, Pedro (22′ st) 6, Zaccagni 6,5, Noslin (1′ st) 6.
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