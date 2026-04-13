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Calciomercato Lazio, nel mirino Esposito del Cagliari! Anche il Torino lo segue: il punto della situazione

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3 giorni ago

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Mg Reggio Emilia 04/04/2026 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Cagliari / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Sebastiano Esposito

Calciomercato Lazio, i biancocelesti e il Torino seguono con interesse l’attaccante che sta disputando un’ottima stagione a Cagliari

La Lazio guarda al futuro e punta a ringiovanire il reparto offensivo con uno dei profili più interessanti del panorama nazionale. L’obiettivo numero uno sembra essere diventato Sebastiano Esposito, protagonista di una stagione da urlo con la maglia del Cagliari. Il classe 2002 sta dimostrando una maturità tecnica che lo rende pronto per il definitivo salto di qualità in una piazza esigente come quella capitolina.

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Perché Sebastiano Esposito serve alla Lazio

La duttilità tattica del ragazzo e il suo istinto per il gol si sposerebbero perfettamente con il gioco dei biancocelesti. Come riportato da Nicolò Schira su X, la dirigenza romana sta monitorando con estrema attenzione l’evoluzione dell’attaccante, convinta che possa rappresentare un investimento sicuro per il prossimo campionato.

La concorrenza per Esposito si infittisce

Non c’è però solo la Lazio sul calciatore. La fonte sottolinea come anche il Torino sia fortemente interessato alle prestazioni dell’ex Inter, configurando un vero e proprio duello di mercato. La società di Lotito dovrà muoversi d’anticipo per assicurarsi le prestazioni del talento campano.

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