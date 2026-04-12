Fiorentina Lazio, occasione dal 1′ per Basic? Le ultime sul match del Franchi

Fiorentina Lazio, restano da valutare le condizioni di Dele-Bashiru: occasione per Basic dal 1′? Le ultime sul match

La Lazio si avvicina a uno dei crocevia più delicati della sua stagione. Domani sera, alle ore 20.45, lo stadio Artemio Franchi sarà teatro del posticipo della 32ª giornata di Serie A, una sfida che mette in palio punti pesanti per la classifica. Tuttavia, la marcia di avvicinamento alla gara è tutt’altro che serena per via di una situazione infortuni che definire critica è un eufemismo.

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La Lazio e il rebus degli indisponibili

Il tecnico Maurizio Sarri è costretto a fare i conti con un’infermeria sempre più affollata. Le certezze negative riguardano i forfait già confermati di Daniel Maldini e Adam Marusic, entrambi fuori dai giochi per la trasferta toscana. Queste assenze privano i biancocelesti di soluzioni tattiche fondamentali, costringendo l’allenatore a ridisegnare gran parte dell’assetto difensivo e offensivo per contrastare la spinta della Viola.

Dubbio Dele-Bashiru nel centrocampo della Lazio

A complicare ulteriormente i piani dello staff tecnico sono le condizioni di Fisayo Dele-Bashiru. Il calciatore è apparso visibilmente affaticato nelle ultime sessioni di allenamento e la sua presenza dal primo minuto resta fortemente in dubbio. Qualora non dovesse recuperare in tempo, la Lazio è pronta a lanciare Toma Basic, che andrebbe a completare il reparto mediano.

La probabile formazione della Lazio a Firenze

In caso di assenza del nigeriano, la mediana della Lazio sarà guidata dall’esperienza di Danilo Cataldi, affiancato proprio da Basic e dal dinamismo di Taylor. Sarà una prova del fuoco per un centrocampo parzialmente inedito, chiamato a fare diga e a costruire gioco in un ambiente caldissimo. La capacità di adattamento dei sostituti sarà l’ago della bilancia per le speranze di successo della squadra di Sarri.