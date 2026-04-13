Zaccagni Marsiglia, la compagine francese è sulle tracce del capitano biancoceleste! Le ultime

Zaccagni Marsiglia, nuova pretendente per il capitano della Lazio! I francesi lo seguono con attenzione: cosa emerge

La posizione di Mattia Zaccagni, capitano della Lazio e punto di riferimento tecnico della formazione biancoceleste, torna improvvisamente al centro delle voci di mercato in vista della prossima estate. Il nome dell’esterno offensivo classe 1995, legato al club capitolino da un contratto fino al 2029, è infatti finito nei radar di più società! Come riportato da Sport.fr, in Francia sono convinti che il Marsiglia stia seguendo con grande attenzione il numero dieci laziale, profilo particolarmente gradito ai vertici del club transalpino.

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Zaccagni Lazio, il Marsiglia studia il colpo per l’estate

Secondo la stessa fonte, il club francese starebbe valutando Zaccagni come possibile sostituto nel caso in cui uno tra Greenwood e Traoré dovesse lasciare la rosa allenata da Beye, arrivato in panchina dopo De Zerbi. La valutazione fatta dalla società biancoceleste sarebbe di circa 15 milioni di euro, cifra che potrebbe rendere l’operazione concreta qualora il Marsiglia decidesse di affondare il colpo. Per la Lazio, si tratterebbe di una riflessione importante su uno dei giocatori simbolo dell’ultimo ciclo.

Zaccagni Lazio, anche il Napoli osserva il capitano biancoceleste

Non c’è però soltanto la pista estera. Anche il Napoli avrebbe rimesso gli occhi su Zaccagni, giocatore già apprezzato in passato dal club azzurro. A pesare sul suo futuro c’è anche una stagione complicata: appena 3 gol in campionato, diventati 4 considerando anche la Coppa Italia e diversi problemi fisici che ne hanno limitato continuità e rendimento. Numeri lontani dagli standard abituali dell’attaccante italiano, che in questa annata ha faticato a incidere come previsto.

Zaccagni Lazio, stagione difficile e riflessioni aperte sul nuovo ciclo

L’annata tormentata del capitano potrebbe quindi aprire scenari inattesi. La Lazio lo aveva individuato come uno dei perni del nuovo progetto tecnico, ma il rendimento altalenante e l’interesse di altri club rischiano di cambiare le prospettive. Le prossime settimane saranno decisive per capire se Zaccagni resterà ancora il volto del rilancio biancoceleste oppure se il mercato estivo porterà a una separazione sorprendente.