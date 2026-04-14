Futuro Sarri, la Viola come meta ideale? Ecco quanto traspare in merito

Futuro Sarri, è in bilico la permanenza del Comandante nella panchina biancoceleste! Suggestione Fiorentina: le ultimissime

La sconfitta incassata ieri in Fiorentina Lazio, match deciso dall’1-0 in favore dei viola, riporta inevitabilmente in primo piano anche il tema legato al futuro di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste, infatti, continua a riflettere sulla propria permanenza nella Capitale e sarebbe pronto a valutare nuovamente eventuali proposte qualora non arrivassero certezze precise da parte del club.

Il nodo principale riguarda soprattutto la progettualità. Sarri, allenatore esperto e da sempre molto attento alla costruzione della rosa, sarebbe rimasto profondamente deluso da quanto accaduto nelle ultime finestre di mercato, tra il blocco delle operazioni in entrata della scorsa estate e una sessione invernale che non avrebbe dato le risposte attese.

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Sarri Lazio, il mercato sarà decisivo per la scelta finale del tecnico

Per questo motivo, prima di accettare un’eventuale prosecuzione del rapporto con la Lazio, l’allenatore vorrebbe un confronto netto con Claudio Lotito. Sul tavolo dovrebbero finire temi centrali come budget, obiettivi e margini d’azione sul mercato, aspetti considerati decisivi per evitare di rivivere una situazione simile a quella già affrontata nei mesi scorsi.

La volontà di Sarri sarebbe quella di ripartire soltanto davanti a un progetto solido e realmente sostenibile sotto il profilo tecnico. In questo scenario resta viva anche la pista che porta alla Fiorentina, società che da tempo lo segue. I prossimi giorni potrebbero dunque risultare decisivi per capire se il matrimonio tra Sarri e la Lazio sia destinato a continuare oppure se si aprirà davvero la strada a un nuovo capitolo. Vi riportiamo le sue dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa in merito:

FUTURO – «Sono io che devo ascoltare la società. Se dipendesse da me gli farei spendere sul mercato 700 o 800 milioni. A livello di futuro sentiamo la società cosa ha in mente, se ha un programma. Faremo delle valutazioni: se loro sono contenti si troverà una soluzione, se non sono contenti si cercherà una via di uscita. Io quel che posso dire è che in questi giorni parlerò solo con la Lazio».

PANCHINA FIORENTINA – «L’accoglienza del Franchi è stata emozionante. Nell’anno in cui sono stato fermo è stata la tifoseria che mi è stata più vicina. Forse perché sono cresciuto qui dietro in piazza Alberti i… Probabilmente però non avrò mai la fortuna di allenare la Fiorentina».