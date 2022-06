Torreira Lazio, derby di mercato con la Roma: le ultime

Calciomercato Lazio: i biancocelesti non mollano Torreira, su cui però ci sarebbe anche la Roma

La Lazio non perde di vista la pista che porta a Lucas Torreira per il centrocampo. L’uruguaiano non è stato riscattato dalla Fiorentina ed è quindi tornato all’Arsenal dove però è solo di passaggio. Il calciatore già la scorsa estate si era offerto ai biancocelesti e ora Sarri lo vede come un’opportunità.

Ma ome riportato da Tuttosport, anche la Roma starebbe seguendo Torreira. Sull’ex viola potrebbe così aprirsi un infiammato derby di calciomercato.